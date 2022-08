Kvaratskhelia gol, il telecronisti georgiano impazziscono di gioia: “Kvicha is on fire” – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia è stato autentico protagonista della sfida tra Verona-Napoli. Il georgiano ha avuto un impatto un po’ timoroso ma sempre propositivo, come ha spiegato anche Luciano Spalletti al termine del match. Il calciatore ha sofferto a tratti l’asfissiante marcatura a uomo del Verona, ma si deve adattare con la tattica della Serie A e quindi è del tutto normale. Eppure il Kvaratskhelia è stato per molti il migliore in campo di Verona-Napoli. Oltre ai lampi di pura tecnica, il georgiano è stato decisivo in almeno due azioni fondamentali del match.

La prima è stata quella del gol messo a segno che su cross di Lozano, la secondo sul passaggio di prima illuminante per Zielinski per il gol del 2-3. Un gol quello di Kvaratskhelia in Verona-Napoli che ha fatto scattare “Kvicha is on fire” tra i telecronisti georgiani che hanno seguito la partita.

Un’esplosione di gioia per Nika Tabatadze e Andro Kheladze di Setanta Sports. Al gol di Kvaratskhelia in Verona-Napoli i due telecronisti hanno cominciato a cantare sulle note di Feed From Desire, diventata oramai un tormentone in Italia e nel mondo. Un’esplosione di gioia contagiosa con il video del gol di Kvaratskhelia che sta facendo il giro del mondo grazie alle condivisioni sul web. Una rete davvero bella quella del georgiano che ha ancora ampi margini di crescita. Il giocatore preso dal Napoli per solo 10 milioni di euro rappresenta già un ottimo colpo di mercato da parte del club azzurro e di Cristiano Giuntoli che ha avuto una grande intuizione, come si era capito già nel pre campionato del Napoli. Dopo il gol in Verona-Napoli si attendono conferme per Kvaratskhelia che ha nelle sue corde la possibilità di segnare molte rete, oltre che di offrire assist ai compagni.