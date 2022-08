Juve e Inter perdono i pezzi: Di Maria salta la Roma, Mkhitaryan stop tre settimane

Infortuni in Serie A brutte notizie per la Juve che perde Angel Di Maria mentre nell’Inter si ferma Henrikh Mkhitaryan. Due nomi importanti per entrambi gli allenatori che dovranno fare a meno a lungo, in questo complicato inizio di campionato.

Infortuni Di Maria e Mkhitaryan: tempi di recupero

Per quanto riguarda Di Maria la Juventus fa sapere che il giocatore “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato“. Di solito per questo tipo di infortuni servono almeno 3 settimane per guarire, ma in alcuni casi può servire anche di più. Spera che non sia così Max Allegri che ha in Di Maria un punto di forza, già in gol alla prima in Serie A.

Anche l’Inter in un comunicato ha annunciato l’infortunio di Mkhitaryan. I risultati degli esami strumentali hanno “evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni“. Anche nel caso di Mkhitaryan serviranno almeno 3 settimane per guarire. Quindi Inzaghi non potrà contare sul giocatore armeno per le sfide con Spezia, Lazio e Cremonese. In questo caso non si tratta di un titolare, ma resta comunque un uomo molto importante per i nerazzurri.