Dalla Francia – Gli incastri giusti: Paredes-Juve ci siamo, Fabian al Psg, via libera per Ndombele

La crisi economica del calcio e non solo, spinge a scelte estremamente oculate anche nelle grandi società, basti pensare che l’Inter sta per cedere Casadei al Chelsea in nome del bilancio, nonostante sia un grande prospetto per il futuro. In casa Psg non c’è bisogno di fare molti conti, ma alla Juve si. Ecco perché per chiudere una trattativa serve tempo, poiché tutti gli incastri devono andare al posto giusto. Dalla Francia, però, fanno sapere che Paredes alla Juve è vicinissimo, questo sblocca l’arrivo di Fabian Ruiz al Psg e di conseguenza Ndombele al Napoli.

I media francesi fanno sapere che Juve e Psg hanno trovato l’intesa per un prestito di Paredes, formula molto gradita ai bianconeri. La stessa con cui il Napoli prenderà Ndombele dal Tottenham, lasciando partire Fabian Ruiz al Psg, al prezzo di 25 milioni di euro. L’arrivo di Ndombele al Napoli viene dato per sicuro in molti ambienti di calciomercato, ma bisogna sbloccare prima le altre situazioni per procedere all’effetto domino. Nessuno mette in dubbio che ci sarà, ma essendo operazioni complicate serve tempo. Lo stesso tempo che serve per ufficializzare Giovanni Simeone al Napoli, con il giocatore argentino che è già a Castel Volturno ma non è ancora ufficiale per una questione economica ancora da risolvere.