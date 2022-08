RAI: “Ndombele giocherà nel Napoli. Ecco quando debutterà e le cifre dell’affare”

CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Accordo imminente tra Tanguy Ndombele ed il Napoli. Lo annuncia il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato: “Solo conferme da Napoli e Londra. Ndombele giocherà con il Napoli la prossima stagione. Prima convocazione attesa per la terza giornata, quella contro la Fiorentina, salvo gradite (e per nulla escluse) sorprese. In settimana Fabian Ruiz dovrebbe firmare per il PSG e un secondo dopo il Napoli potrebbe annunciare l’arrivo del fortissimo centrocampista del Tottenham, pupillo di Spalletti e Giuntoli. Pronte le e-mail ufficiali e lo scambio di documenti. Il Napoli verserà 500mila euro (non 1 milione) per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 (il Napoli puntava a 25, ndr)”.

Venerato ha poi proseguito: “Ndombele guadagna 6 milioni di base fissa. Rinuncerà ai bonus prestabiliti con gli Spurs per definirne altri con il sodalizio azzurro (molto più bassi). De Laurentiis ha dato il suo assenso stamattina ai suoi collaboratori”. “Il Napoli elargirà 2.5 milioni netti più 500mila di bonus al neo partenopeo. Gli altri 3 netti li verserà il Totthenam. Cifre ufficiali. Accordo stipulato. Colpaccio di mercato. Con Ndombele salto di qualità assicurato. E a breve sarà il turno di Raspadori. De Laurentiis vuole consegnare l’azzurro a Spalletti prima del match col Monza”.