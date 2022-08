“Ndombele? Ieri ho parlato con l’agente, non dovrebbe andare al Napoli”

CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Bruno Satin frena il possibile arrivo di Ndombele al Napoli. Il noto agente, ex procuratore di Kalidou Koulibaly ed attuale agente di Kevin Malcuit, si è soffermato sulla trattativa relativa al calciatore del Tottenham, ai microfoni diRadio Kiss Kiss Napoli: “Ho parlato col procuratore di Ndombele ieri e non mi sembra che possa arrivare a Napoli. E’ un giocatore forte, ma nel Tottenham Conte non lo ritiene un titolare. Sta cercando spazio altrove e lo merita perché è un giocatore di gran qualità. A Lione è esploso, lo scorso anno è tornato e ha fatto benino. Ha capacità di rompere la linea grazie alla sua forza muscolare”.

Ndombele: le ultime di calciomercato della Rai

Parole contrastanti quelle di Bruno Satin dato che da più parti operatori di mercato parlano di un accordo imminente. Sky e Daily Mail hanno dato già stamattina l’affare come in chiusura. Da poco sono arrivate anche le notizie di calciomercato di Ciro Venerato che danno Ndombele al Napoli come operazioni chiusa e blindata. Addirittura si parla già di esordio del giocatore francese. Insomma sembra mancare veramente poco per le visite mediche di Ndombele con il Napoli, che darebbero il via alla firma sul contratto con il club azzurro di Aurelio De Laurentiis.