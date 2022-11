Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 tredicesima giornata. Demiral graziato

Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 tredicesima giornata serie A. Mariani penalizza ancora il Napoli, soprattutto sul piano disciplinare.

Forse pare affrettata in Monza – Verona l’espulsione del giocatore scaligero Magnani al 27’ ma può considerarsi positiva la giornata arbitrale. Note negative giungono da Bergamo con Mariani che tollera oltre misura il gioco duro dei beniamini locali. L’arbitro internazionale di Aprilia, come era già accaduto in Milan – Napoli alla VII giornata, penalizza ancora il Napoli, soprattutto sul piano disciplinare.

Vince il Napoli ma l’arbitraggio resta. Alla fine riesce a protestare Gasperini, sorretto dai soliti fogli rosa di Milano e non colorati di altrove. Ma come si fa a scrivere Osimhen e Demiral se… le danno ma vicendevolmente e in un classico (e robusto) duello di gioco se a darle è stato solo Demiral e a prenderle è stato Osimhen. Ma ormai da queste parti non c’è da meravigliarsi più di niente come le faziose telecronache DZAN che il mitico Rosario Pastore evidenzia da tempo. Tralasciando il più che dubbio rigore assegnato all’Atalanta (non è forse inaspettato il pallone che colpisce Osimhen?) è inaccettabile quanto concesso ai giocatori bergamaschi sul piano disciplinare, principalmente a Demiral.

E più in generale è avvilente quanto gli arbitri consentono agli avversari del Napoli sotto questo aspetto a discapito del gioco. Per lunghi tratti è sembrato di rivedere l’arbitraggio di Irrati in Roma – Napoli all’XI giornata. Uno scatenato Gasperini che pareva il copia – incolla di Mourinho che da bordo campo protestava ogni qualvolta i suoi boys mazzolavano a dovere gli avversari. Se resta incredibile quanto concesso a Joakim Maehle ai danni di Lozano (persino un fallo a palla lontana al 27’) è clamorosa la mancata espulsione di Demiral dopo i tanti falli compiuti su Osimhen.

Per la cronaca Demiral è ammonito solo al 36’. Gli altri cartellini gialli per l’Atalanta giungono solo nel finale a botte già date. Al 58‎’‎ è ammonito Rasmus Winther Hojlund; Tolói, Joakim Maehle e Zapata sono ammoniti al 92’ ma per proteste. Come qualcuno ha fatto notare, Insigne fu espulso da Massa per un fai il fenomeno ma Demiral e De Roon gliele hanno dette di tutti colori a Mariani e sono rimasti in campo.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 TREDICESIMA GIORNATA

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 35 Napoli 35 Milan 29 Lazio 27 Atalanta 27 Udinese 26 +3 Lazio 27 Milan 25 -4 Juventus 25 Roma 24 -1 Roma 25 Atalanta 23 -4 Inter 24 Juventus 23 -2 Udinese 23 Inter 20 -4 Salernitana 17 Fiorentina 18 +2 Torino 17 Sassuolo 17 +2 Bologna 16 Salernitana 17 Fiorentina 16 Torino 15 -2 Sassuolo 15 Bologna 14 -2 Empoli 14 Empoli 14 Monza 13 Lecce 12 +3 Lecce 9 Monza 12 -1 Spezia 9 Spezia 9 Cremonese 6 Sampdoria 8 +2 Sampdoria 6 Cremonese 6 Verona 5 Verona 5

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com