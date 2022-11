“Osimhen determinante” la pagelle di Napoli-Empoli

Victor Osimhen non segna ma le sue pagelle in Napoli-Empoli sono molto alte, determinante in occasione del rigore e non solo.

C’era chi poneva il problema del rientro del nigeriano dopo l’esplosione di Raspadori e Simeone. Preoccupazioni del tutto inutili, perché Osimhen segna a raffica e quando non lo fa è determinante per vincere la partita. Il rigore che si è procurato con l’Empoli dice tutto sulle qualità del giocatore, furbo e veloce come una pantera. Ma per avere altre conferme si può guardare il gol di Osimhen contro la Roma, in cui surclassa Smalling, oppure l’assist per Elmas con l’Atalanta in cui scippa di forza e tempismo il pallone a Demiral.

Pagelle Osimhen di Napoli-Empoli

Insomma quando non segna fa segnare. Osimhen voleva calciare il rigore contro l’Empoli, ma poi lo ha lasciato a Lozano, così come lo aveva lasciato a Kvaratskhelia. Segno di altruismo, nonostante lui viva per il gol. Osimhen è determinante per questo le pagelle di Napoli-Empoli lo premiano.