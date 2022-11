Capello su Osimhen: “De Laurentiis stia attento. A Dubai ho sentito una voce…”

Victor Osimhen vice il Globe Soccer Awards da Dubai Fabio Capello avvisa il patron De Laurentiis: “ho sentito qualcosa…”

Victor Osimhen è il miglior giovane dell’anno 2022 secondo la giuria dei Globe Soccer Awards. Il premio “Power Horse Emerging Player of The Year” va quindi all’attaccante del Napoli classe 1998 che nella finalissima ha avuto la meglio, a sorpresa, su Gavi (Barcellona) e Federico Valverde (Real Madrid). La vittoria di Osimhen celebra l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da Luciano Spalletti, il quale sta portando i partenopei a livelli altissimi e così anche lo stesso nigeriano. Il numero 9 è stato persino assente per un infortunio al bicipite femorale, eppure è capocannoniere della Serie A ora in corso. 9 reti e una media di quasi un gol a partita, è una minaccia per tutte le difese.

Fabio Capello, a margine delle premiazioni del Globe Soccer di Dubai, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport lanciando un segnale d’allarme su Victor Osimhen, premiato come miglior calciatore emergente al mondo:

“E’ stato premiato anche Drogba… L’esempio calzante è quello, anche se aveva più tecnica e qualità. Ma Osimhen è giovane, può migliorare, è un centravanti, uno che fa gol, ha le qualità per essere un crack. Ho sentito dei rumors qua a Dubai, c’è bisogno che De Laurentiis drizzi le antenne. Io qua ne conosco diversi… Real Madrid? Nomi non ne faccio, neanche sotto tortura“.