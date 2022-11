Globe Soccer Awards vince Osimhen: l’attaccante del Napoli batte Gavi e Valverde

Victor Osimhen vice il Globe Soccer Awards come miglior giovane emergente, in candidatura anche Cristiano Giuntoli come miglior direttore sportivo.

Arriva un’affermazione personale per Victor Osimhen, protagonista assoluto come miglio emergente del meeting esclusivo che si tiene a Dubai ed è arrivato alla 13sima edizione. La rassegna premia ogni anno i migliori elementi delle rispettive categorie. In questo caso non vengono premiati solo i calciatori, ma anche dirigenti e allenatori. In nomination c’era anche Luciano Spalletti ma alla finalissima della categoria come miglior allenatore hanno avuto accesso Mourinho, Guardiola e Ancelotti.

Ma ai Globe Soccer Awards è candidato anche Cristiano Giuntoli, nella categoria di miglior direttore sportivo. Il dirigente del Napoli è arrivato in finale con Michael Edwards/Julian Ward del Liverpool e Frederci Massara/Paolo Maldini del Milan.

Victor Osimhen: miglior giovane ai Globe Soccer Awards

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti del Napoli di questo inizio di stagione, ma è stato decisivo con i suoi gol anche nella precedente stagione azzurra. Il nigeriano sta trovando una regolarità incredibile con il gol. L’attaccante azzurro è stato fuori un mese a causa di un infortunio, ma ha segnato comunque dieci reti fino ad ora.

La vittoria di Osimhen ai Globe Soccer Awards è ancora più importante, visto che nella categoria di miglior giovane andava a scontrarsi con Gavi del Barcellona e Valverde del Real Madrid, giocatori importantissimi che sono colonne delle due squadre spagnole.

Sicuramente un riconoscimento importante per il giocatore sia a livello personale che inorgoglisce anche la società di Aurelio De Laurentiis.