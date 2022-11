Julio Cesar: “Sono stato vicino al Napoli: vi racconto perché saltò tutto”

Julio Cesar rivela di essere stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli e racconta tutto ai microfoni di Radio Goal

Julio Cesar è stato ad un passo dal Napoli. A rivelarlo è lo stesso portiere brasiliano dal nome per intero Julio Cesar Soares Espíndola. L’ex estremo difensore dell’Inter si è soffermato su un aneddoto della sua carriera nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo benissimo, spero che continuino così. Già in passato gli azzurri erano partiti benissimo, poi non so perché si sono persi nel corso della stagione. Potrebbe essere la volta buona”.

Julio Cesar svela il retroscena sul trasferimento mancato al Napoli

L’ex portiere brasiliano svela in diretta il retroscena: “Sono stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Loro erano molto interessati, ma poi non abbiamo trovato una intesa che possa soddisfare tutte le parti in causa e non se n’è fatto nulla”.

Infine Julio Cesar si sofferma su Meret: “So che ha esordito da titolare con l’Albania, ma non ho visto la partita. Vi dico però che Mancini ne capisce di portieri e se lo ha schierato dal primo minuto significa che Alex è davvero molto bravo”.