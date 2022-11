Napoli, piace un centrocampista del Lucerna. Concorrenza del Wolfsburg

Al Napoli piace un centrocampista del Lucerna ma c’è da battere la concorrenza del Wolfsburg

Il Napoli non guarda solo al presente, con la partenza prevista tra qualche settimana verso la meta di Antalya in Turchia. La società partenopea è sempre con le antenne ben dritte per scovare giovani che possano essere il futuro del club azzurro. Uno degli atleti su cui l’entourage di Cristiano Giuntoli sta riflettendo in maniera particolare è Ardon Jashari, centrocampista difensivo classe 2002 del Lucerna. Il giocatore per caratteristiche tecniche potrebbe essere un’ottima alternativa ad Anguissa e Diego Demme (specialmente se il tedesco dovesse partire).

Il centrocampista del Lucerna Ardon Jashari nel mirino del Napoli secondo TuttoMercatoWeb

L’indiscrezione di calciomercato arriva dalla redazione di TuttoMercatoWeb. “Il Napoli guarda con attenzione anche ai giovani talenti. E così ha messo nel mirino il centrocampista difensivo classe 2002, Ardon Jashari del Lucerna. Contatti tra club in corso, c’è da battere la concorrenza del Wolfsburg. Il Napoli studia le mosse per il domani, Jashari è più di un’idea…“.

Il nome di Jashari si aggiunge a quelli di Elia Caprile e Walid Cheddira del Bari, che potrebbero essere in futuro nuovi acquisti del Napoli. Se ne parla in questi giorni anche se va detto che Cristiano Giuntoli ha detto che il Napoli si muoverà poco in mercato.