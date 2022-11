Tuttosport spinge la Juventus: “Può saltare addosso al Napoli. Rimonta non impossibile”

Tuttosport scrive stamattina che la Juventus può saltare addosso al Napoli e che la rimonta non è impossibile

Secondo Tuttosport la Juventus ha degli spiragli per tentare la rimonta ai danni del Napoli. Per il giornale torinese la speranza di Max Allegri è di vincere ancora prima dello scontro diretto con gli azzurri del 13 gennaio. La compattezza del reparto difensivo è il fattore determinante: “E’ stata la base per risalire dall’ottavo al terzo posto. Da ora la difesa della Juventus, la meno battuta del campionato con 7 gol subiti, oltre a un solido fondamento per restare tra le prime quattro diventa anche un trampolino da cui provare a saltare addosso al Napoli da gennaio in avanti. Così in casa bianconera, dove continuare a vincere è comunque un obiettivo perseguito con tutte le forze, per DNA e perché per questa stagione si è già perso abbastanza, si può sperare che sia anche la prima volta che chi tocca quota 40 in 15 giornate poi non trionfa all’ultima”.

La Juventus sogna la super rimonta sul Napoli come scrive TuttoSport

“Speranza a cui i bianconeri potranno provare a dare concretamente forza il 13 gennaio, quando affronteranno al San Paolo il Napoli, che nelle prime due partite dopo la sosta avrà affrontato Inter e Sampdoria. I due scontri diretti ancora da giocare (il ritorno all’Allianz Stadium il 23 aprile) sono sicuramente uno dei motivi per cui la squadra di Allegri (ma anche Milan e Inter) può ancora sperare in una rimonta difficilissima, ma non impossibile”.