Clamoroso da Torino: “Giraudo e Moggi potrebbero tornare alla Juventus. Ecco perchè”

Moncalvo dà un’anteprima clamorosa sulla Juventus, rivelando che presto Giraudo e Moggi potrebbero tornare nel club bianconero

Nel corso dell’intervista esclusiva al sito Bianconeranews, Gigi Moncalvo ha dato un’anteprima clamorosa sulla Juventus. Il giornalista si esprime sulla battaglia giudiziaria per l’eredità dell’avvocato Agnelli: “Se dovesse prevalere Margherita ci sarebbe un rafforzamento di Andrea Agnelli. Il Presidente bianconero peraltro ha un consigliere occulto, vale a dire Giraudo, amico della stessa Margherita. Come consigliere finanziario Andrea ha sempre avuto fiducia in Giraudo che da Londra gli gestisce il suo fondo personale. Così come il Presidente segue molto i consigli di Moggi, decisivo nella scelta del primo Allegri, quando Conte andò via. I due ex dirigenti bianconeri avrebbero ulteriore peso se vincesse Margherita”.

“Fino a quando non ci sarà l’esito dell’inchiesta Prisma, John non potrà prendere alcuna decisione rispetto a suo cugino Andrea. Comunque un nome quotato come post Agnelli è quello di Nasi, cugino del numero uno della Exor” ha proseguito il giornalista e scrittore, grande tifoso bianconero.

In passato Moncalvo aveva già anticipato di cambiamenti ai vertici della Juventus ai microfoni di calciomercato.it: “C’è un presidente che dice di non saperne niente quando vengono trovati i panni sporchi. Sono per la vittoria in tribunale di Margherita Agnelli, così tornerebbe Giraudo e anche l’innominabile (il riferimento è a Luciano Moggi, ndr), che a suo tempo aveva il coraggio di comandare, mandando a quel paese gente come Zidane e Vieri quando serviva”.