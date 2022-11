Allegri vince con la Lazio e avvisa il Napoli, ecco cosa ha detto

Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus con la Lazio fa il punto sulla corsa scudetto col Napoli primo in classifica.

Juve-Lazio finisce 3-0 ed Allegri si gode la rimonta sulla zona Champions League, mentre il Napoli primo in classifica resta sempre a 10 punti. Ma il tecnico bianconero è carico e dice: “Il Napoli sta facendo un campionato a sé, sta viaggiando a una media impressionante. Potenzialmente può finire a 53 il girone d’andata, a meno di 90 punti il campionato non si vince. Sei giornate fa nessuno credeva che alla sosta saremmo stati terzi in classifica, quindi questo è un saltino in avanti. Ora pensiamo a riposarci e a ricaricare le batterie“.

Allegri benedice anche la sosta per il Mondiale, ecco quanto riportato da Corriere dello Sport: “Secondo me la sosta ci voleva perché comunque abbiamo troppi giocatori col punto interrogativo. Chiesa è entrato e tra l’altro ha fatto bene da quinto, si è messo a disposizione, questo è lo spirito giusto. Però ora andrà in Nazionale, non so se lo faranno giocare degli spezzoni di partita, ritornerà, si preparerà bene, abbiamo poi delle partite da fare e quello gli alzerà il ritmo partita. Così come sarà con Pogba. Poi ci sono i Mondiali, vedremo in che condizioni rientreranno chi li gioca, ma in questo momento c’era bisogno di tirare un po’ il fiato“.