Kvaratskhelia niente Georgia: salta l’amichevole

Kvicha Kvaratskhelia non giocherà con la Georgia in amichevole, il giocatore del Napoli è ancora alle prese con un infortunio.

Kvaratkshelia salta l’amichevole con il Marocco e non giocherà in Nazionale con la Georgia. Il Napoli ieri ha pubblicato la lista dei convocati per le Nazionali e c’era anche il georgiano, che ha risposto alla convocazione ma non può scendere in campo. L’attaccante è ancora alle prese con la lombalgia. Anche il Napoli ha chiesto di non farlo giocare per evitare che ci sia una ricaduta. Luciano Spalletti vuole avere Kvaratskhelia disponibile dopo le inedite vacanze invernali.

Il Napoli ricomincerà il lavoro a Castel Volturno tra circa due settimane, poi partirà per la Turchia, anche se le date ed il programma devono ancora essere confermati. L’attentato che c’è stato ieri a Istanbul fa riflettere ulteriormente sulla tournée in oriente.