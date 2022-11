Repubblica – Napoli vacanza e poi in Turchia, lo ha chiesto Spalletti

Il Napoli si ferma per la sosta dei Mondiali: circa 10 giorni di riposo, poi si parte di nuovo per la tournée in Turchia come vuole Spalletti.

Le ultime notizie sulla tournée in Turchia vengono date da Repubblica. Luciano Spalletti non vuole assolutamente lasciare nulla al caso, lui che di soste lunghe se ne intende. Quando allenava in Russia il campionato si fermare per il freddo inverno e quindi si doveva tenere alta l’attenzione mentale, ma anche la condizione fisica. Ecco perché il tecnico azzurro ha insistito con la società per organizzare una sorta di ritiro in un paese più caldo. Certo l’attentato a Istanbul non fa dormire sonni tranquilli, quindi bisognerà verificare anche questa situazione inattesa, come sottolinea anche Repubblica.

Dopo Napoli-Udinese è stato chiesto a Spalletti di dare informazioni sulla partenza. Il tecnico ha fatto sapere che ci sarebbe stato un po’ di riposo poi almeno un giorno di allenamento a Castel Volturno e poi la partenza, ma poi ha rimandato tutto al capo ufficio stampa Lombardo che non ha dato molti dettagli sulla cosa.

Della tournée in Turchia del Napoli ne parla Repubblica. Sul quotidiano in edicola oggi si può leggere che le vacanze per gli azzurri saranno di circa 2 settimane. La partenza per Antalya in Turchia è prevista per inizio mese di dicembre. Dovrebbe essere una sorta di ritiro, simile a quello estivo con almeno tre amichevoli. Ovviamente bisognerà fare tutte le valutazioni del caso dopo l’attentato, quindi bisognerà attendere l’ufficialità per sapere se effettivamente ci sarà la partenza.

In ogni caso Spalletti non vuole assolutamente lasciare nulla al caso, quindi è sicuro che gli azzurri continueranno ad allenarsi con intensità e faranno delle amichevoli. Intanto il club ha lasciato partire i calciatori per la chiamata delle Nazionali: tra i convocati c’è anche Kvaratskhelia.