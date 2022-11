Adani: “Raspadori professore del gioco. Molto bene Meret”

Daniele Adani commenta che Raspadori è un professore del gioco e Meret ha disputato una buona prestazione con l’Italia

Daniele Adani ha elogiato le prove positive di Meret, Di Lorenzo e Raspadori nella gara dell’Italia contro l’Albania. L’ex difensore di Inter e Fiorentina, ha messo in evidenza le prove importanti dei calciatori del Napoli con la maglia della Nazionale Italiana: “Raspadori è un giocatore che fa le cose giuste e si sta trovando molto bene con Grifo. Bravo anche Zaniolo. Sul primo gol, Bonucci sbaglia la marcatura, poi siamo riusciti a trovare il gol con Di Lorenzo e Grifo, nel secondo gol, però, la grande giocata la fa Raspadori“.

Daniele Adani evidenzia le prestazioni positive di Raspadori e Meret

Adani ha poi proseguito: “Molto bene la prestazione del portiere Meret, lì davanti rispetto alle ultime due partite dove c’erano due attaccanti, questa sera i tre attaccanti del tridente hanno calciato tutti e tre in porta, si sono trovati, hanno cambiato la posizione facilitati da quel “professore del gioco” che è Raspadori, è molto generoso, sa rifinire e sa mettersi in luce per ricevere palla, sa ripiegare, sa finalizzare e mandare allo stesso tempo in porta i compagni, oltre alle grandi doti tecniche”.