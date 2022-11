Mancini: “Italia bene così. Raspadori grande qualità, crescerà ancora”

Roberto Mancini commissario tecnico della Nazionale Italia di Calcio parla dopo la sfida con l’Albania vinta per 3-1 dagli azzurri.

L’allenatore dell’Italia è soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori contro l’Albania: “Abbiamo giocato bene e creato molte occasioni. Grifo? È n ragazzo straordinario che ha qualità importanti. Mi è piaciuta anche la prestazione di Zaniolo“.

Mancini ha dato anche le ultime notizie dopo il pauroso infortunio di Tonali, trasporta in ospedale. “È cosciente, ha preso un colpo duro e per questo è andato a fare degli esami“.

Mancini ha giudicato positivamente le prestazioni di Zaniolo e Grifo sugli esterni. Poi si è soffermato anche su Dimarco e Raspadori: “Loro due stanno facendo bene all’Inter e al Napoli, hanno qualità. Raspadori è un ragazzi giovane, ha fatto molto bene e credo che migliorerà anche in futuro”.

Al termine del match Albania-Italia, amichevole tra due squadre che non vanno ai Mondiali in Qatar, ha parlato anche il portiere del Napoli Alex Meret, schierato titolare dal ct Mancini: “Siamo soddisfatti per la gara che abbiamo fatto e per il risultato. Siamo stati bravi a chiudere la partita, anche se abbiamo rischiato un po’ troppo durante il match. Peccato per il gol subito. Ora dobbiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi“.