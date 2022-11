CorrSport – Napoli, Spalletti ha messo Samardzic nel mirino

Luciano Spalletti incanta da Lazar Samardzic, centrocampista di 20 anni dell’Udinese, che ha segnato anche durante Napoli-Udinese.

Un gol davvero bellissimo quello di Samardzic che ha fatto tremare le gambe agli azzurri ed a tutto lo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista è un ottimo prospetto per il futuro, ma diventa molto interessante anche per il presente. Non è un caso che a fine partita Spalletti ne abbia esaltato le doti: “Lui è uno Zielinski” ha detto l’allenatore del Napoli. Un attestato di stima per Samardzic, visto che Zielinski a livello di tecnica non ha nulla di invidiare a nessuno e se trova la continuità giusta può diventare uno dei top in assoluto.

Calciomercato Napoli: Samardzic piace a Spalletti

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Intanto guarda altrove, con proiezione giugno 2023. Lazar Samardzic (20) piace un sacco a Luciano Spalletti e anche a Cristiano Giuntoli, che con l’Udinese – nell’estate alle spalle – ha trattato a lungo Gerard Deulofeu e con la quale parlerà anche di Simone Pafundi (16), “ argomento ” già affrontato recentemente. Samardzic è stato pubblicamente apprezzato da Spalletti (« È fortissimo, è uno alla Zielinski») e quindi, di diritto, entra nel radar del Napoli“.

L’interesse del Napoli di Spalletti per Samardzic fa capire che la società vuole continuare a puntare su una linea giovane. Magari senza disdegnare qualche acquisto di esperienza, ma da sempre in casa azzurra si è preferito puntare su giovani interessanti. Inoltre l’ultima sessione di calciomercato ha dimostrato che quando i giovani hanno qualità importanti, come Kvaratskhelia e non solo, possono essere protagonisti fin da subito. Ecco perché la società ha puntato anche su giocatori come Ostigard (ieri in gol con la Norvegia) e Olivera protagonista con l’Uruguay al Mondiale. Mentre per il settore giovanile ultimamente sono arrivati un paio di acquisti come Alaustey e Noah.