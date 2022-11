Ostigard sale in cielo: che gol in Irlanda-Norvegia – VIDEO

Leo Ostigard protagonista durante Irlanda-Norvegia, il difensore del Napoli ha segnato un gol di testa durante l’amichevole.

Luciano Spalletti in una recente intervista ha fatto sapere che Leo Ostigard è uno dei giocatori più forti di testa che abbia mai visto. Per struttura fisica e tempismo è sicuramente uno che riesce a fare la differenza. Ositgard a Napoli proprio di testa ha segnato un gol nella sua prima apparizione in Champions League, ma il difensore è stato pericoloso anche in altre circostanze. Il difensore norvegese riesce ad avere un senso della posizione e del tempismo davvero invidiabile, che unito alla sua struttura fisica del giocatore lo rendono un pericolo in area di rigore avversaria, oltre che un baluardo quando deve difendere nella propria metà campo.

Irlanda-Norvegia: il video del gol di Ostigard

Per chi non va ai Mondiali in Qatar è tempo di amichevoli, dopo l’Italia di Raspadori e Di Lorenzo, è toccato alla Norvegia. Ostigard è stato protagonista di Irlanda-Norvegia con un gol di testa al 40′. Davvero un grandissimo colpo di testa quello del difensore che ha preso bene il tempo dagli sviluppi di calcio d’angolo e su assist di Odeegard ha procurato il primo vantaggio per la sua Nazionale. Irlanda-Norvegia è terminata 1-2.