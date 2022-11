Osimhen: numeri impressionanti, ma c’è un altro fattore che racconta la sua crescita

Victor Osimhen segna gol a raffica una rete ogni 108 minuti, nonostante l’infortunio di un mese. Ma il nigeriano è cresciuto anche mentalmente.

La crescita di Osimhen è esponenziale. In questa stagione il giocatore nigeriano ha cominciato alla grande e non si è fatto fermare nemmeno da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. A vederlo sul terreno di gioco sembra evidente che sia scattato un processo di maturazione del giocatore. Sarà stato anche per la nascita della figlia, ma sicuramente Osimhen ha fatto un altro salto di qualità. Lo si capisce da gesti concreti, come quando ringrazia Elmas per l’assist, ma anche quando lascia il rigore a Kvaratkshelia.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport che mette in evidenza la crescita, oltre alla media realizzativa di Osimhen: “Ne ha segnato uno ogni 108 minuti a livello stagionale, la media diventa di un gol ogni 101 minuti, tenendo conto solo del campionato di cui è il capocannoniere con nove gol in undici partite, considerando che quattro le ha saltate per infortunio. Nel suo percorso ci sono anche due assist e il rigore che si è procurato contro l’Empoli. I numeri di Victor sono impressionanti ma allo stesso tempo anche parziali perché non inquadrano la sua crescita esponenziale. Spalletti voleva farlo diventare uno dei leader e ci è riuscito. È sempre connesso con la squadra, ha ispirato anche i gol dei compagni: È un Victor diverso, più maturo, riflessivo, forse ha inciso anche la paternità. Ha cancellato anche le intemperanze in campo. Nelle ultime ventuno gare giocate, tra la stagione scorsa e quella in corso, ha collezionato solo due gialli“.