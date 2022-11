Giuntoli a caccia di talenti: ne segue uno del Camerun

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli segue Mbeumo esterno del Camerun che gioca con il Brentford in Premier League.

Il giocatore è stato convocato dalla Nazionale per i Mondiali in Qatar, tra i convocati c’è anche Frank Anguissa, uno dei cinque giocatori del Napoli impegnati nella competizione iridata. Sul quotidiano Corriere dello Sport si parla di un interesse concreto da parte del Napoli per questo giocatore che in Premier League ha fatto registrare già 15 presenze in stagione condite da 3 gol ed 1 assist. Mbeumo è uno dei giocatori più interessanti del campionato inglese e viene seguito anche da altre big. Ma il Napoli per Mbeumo si è mosso per tempo, con Cristiano Giuntoli che con la rete scouting continua a monitorare talenti in tutto il mondo.

Calciomercato: Napoli su Mbeumo

Corriere dello Sport scrive: “Classe 1999, duttile e con ampi margini di miglioramento: è Bryan Mbeumo, uno dei volti più interessanti del Camerun. Con la convocazione al Mondiale ha realizzato il suo sogno da bambino. Versatile ala offensiva, si è fatto apprezzare dal Napoli per il suo mancino e la sua precisione sui calci piazzati. Simon Ngapandouetnbu è invece il promettente portiere del Marsiglia, che i francesi hanno voluto premiare l’anno scorso con un nuovo contratto. Non parte titolare ma potrebbe presto scalare le gerarchie della squadra del ct Robert Song“.