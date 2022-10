Napoli: ufficiale arriva Noah Mutanda, che colpo dallo Schalke 04

Il Napoli è sempre attivo sul mercato, in queste ultime ore il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiuso l’acquisto del giovane Noah Mutanda dello Schalke 04.

Un altro colpo in prospettiva per il Napoli, che nelle ultime settimane ha investito per il settore giovanile mettendo sotto contratto anche ‘Il Mago’ Alaustey. Il giocatore nella scorsa stagione ha vinto il campionato Under 17 tedesco con la squadra di Cinel, mettendo a referto 17 presenze ed un assist. Il centrocampista al momento era svincolato ed il Napoli ha deciso di prenderlo per rinforzare ancora di più la rosa della Primavera messa a disposizione di Frustalupi.

Calciomercato Napoli: chi è Noah Mutanda

Il 17 enne è un centrocampista centrale, che può giocare come play basso. Un giocatore di cui si parla molto bene che viene preso per il futuro della squadra azzurra. Trovare giocatori di questo tempo al momento è molto complicato, così il Napoli prova a scoprirli prima. Dotato di buon bene ed ottimo dinamismo, il giocatore tedesco aveva molti estimatori in giro per l’Europa.

“Il Napoli ha preso Noah Mutanda: oggi è arrivato il transfer per l’arrivo del classe 2005. Il centrocampista era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia dello Schalke 04” a scriverlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. “Ora il giocatore inizialmente sarà integrato alla Primavera del Napoli, impegnata anche nella Youth League nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers. L’arrivo di Mutanda al Napoli è stata un’operazione condotta dalla Dgp management di Daniele Domenico” viene aggiunto.