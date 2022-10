Perillo: “Vittoria col Bologna, contava solo questo. Meret-Navas, leggo di tutto.”

Antonello Perillo commenta la vittoria del Napoli che riesce a battere il Bologna per 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il giornalista della Rai ritorna sulla partita che gli azzurri sono riusciti a vincere non senza difficoltà. La vittoria del Napoli è stata sofferta ma giusta, con Spalletti che ha parlato di grande mentalità da parte dei suoi uomini. In effetti il Napoli anche nelle difficoltà non ha mai dato segnali di cedimento, anzi provava sempre a dare qualcosa in più per raggiungere la vittoria. Si vedeva che c’era quello spirito di chi non si vuole dare per vinto, ma vuole lottare su ogni pallone.

Antonello Perillo al termine di Napoli-Bologna ha commentato: “E sono 10! Contavano i 3 punti e sono arrivati. Meritati ma sofferti. Napoli a tratti spettacolare, ma stanco dopo l’Ajax. Difesa da registrare senza Rrahmani. Meret in serata no. Su tutti superman Di Lorenzo, il solito Kvaratskhelia e lo scatenato Osimhen“.

Spalletti ha difeso Meret, ma è innegabile che il portiere abbia commesso un errore sul gol di Barrow, ma non per questo ora va attaccato. Perillo su Meret ha detto: “Possiamo lasciare in pace Meret? Sto leggendo di tutto. Se un attaccante si divora un gol, nessuno lo fa martire come accade per un portiere. Finora è stato bravissimo. E l’errore che vedete qui, pochi mesi fa, è di… Navas (che resta gran portiere)“.

Non va dimenticato che il Napoli crede molto in Meret. La società ha deciso di rinnovare il contrattato del portiere friulano, anche se ci si aspettava un accordo più lungo, rispetto a quello siglato.