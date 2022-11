Repubblica – Napoli su Samardzic: la valutazioni, De Laurentiis-Pozzo possono chiudere

Il Napoli è seriamente interessato a Lazar Samardzic giocatore di proprietà dell’Udinese dei Pozzi, con cui De Laurentiis ha un ottimo rapporto.

Il giocatore sta facendo molto bene in questa stagione. Samardzic ha segnato un gol bellissimo anche durante Napoli-Udinese, ultima partita prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Un gol che ha gelato il sangue dei tifosi azzurri, ma che fortunatamente non ha inciso sulla conquista dei tre punti finali. A fine partita per Samardzic è arrivata anche l’investitura di Luciano Spalletti che ha detto: “Lui è uno Zielinski“. Il concetto è chiaro è uno “fortissimo, con tecnica e grande qualità“.

Samardzic al Napoli: quanto costa

Parole che hanno confermato l’interesse della società partenopea verso il giocatore di 20 anni. Giovane e di talento, buono per il presente e con ampi margini di crescita. È l’identikit del prototipo di giocatore che piace al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Per questo motivo la pista Samardzic per il Napoli è da tenere viva. Inoltre Repubblica mette giustamente in evidenza i buoni rapporti tra Aurelio De Laurentiis e la società friulana dei pozzo. Rapporti che possono portare ad un dialogo diretto, senza troppi intermediari.

La valutazione di Lazar Samardzic è alta 20-25 milioni di euro e per l’Udinese sarebbe una grossa plusvalenza, dato che solo nel 2021 è stato preso dal Lipsia per 3 milioni di euro. Il giocatore dopo questa stagione ad Udine può decidere di provare un salto di qualità ed il Napoli è alla finestra, con Pozzo e De Laurentiis sempre in contatto.