CORSPORT – De Laurentiis vende il Napoli: viaggio negli Usa dedicato a cessione SSCN

Aurelio De Laurentiis vende il Napoli, la cessione della SSCN è possibile dopo il viaggio negli USA dedicato a trovare potenziali acquirenti.

La notizia lanciata da Corriere dello Sport di una possibile cessione del Napoli ha del clamoroso. Da tempo si parla di un interessamento di fondi americani e arabi per il Napoli che ha una stabilità societaria invidiabile, zero debiti con le banche ed una conformazione molto snella che permetterebbe a nuovi investitori di entrare senza dover pensare a rinnovare il parco manageriale. L’edizione odierna del quotidiano sportivo fa sapere che sul prestigioso sito in abbonamento Mergermarket, praticamente una bibbia per chi lavora in questo campo, parla di un interessamento concreto di una serie di fondi di investimento internazionale.

De Laurentiis vende il Napoli agli americani: il segreto del viaggio negli USA

La cessione della SSCN è possibile, come scrive anche Corriere dello Sport: “Fondi e non solo intorno al club azzurro: negli States sono rimasti colpiti dalla visione di De Laurentiis. E il primo posto in classifica aumenta l’interesse Situazione ideale: Champions, piani per il nuovo stadio, grande visibilità“.

Poi aggiunge: “Il viaggio recente di De Laurentiis in California, con fissa dimora nella sua villa di Los Angeles, è anche diventato un indizio, ch’è andato arricchendosi di dettagli su appuntamenti fissati esclusivamente per ascoltare i potenziali corteggiatori – con le loro offerte – di una società che non viene ritenuta sul mercato: la priorità assoluta, l’unico stuzzicante pensiero ricorrente, è lo Scudetto Oltre Oceano, la SSC Napoli viene anche tratteggiato come un club con una “ vision ” futurista, intenzionato «a costruire un nuovo stadio» e che alla luce dei risultati sportivi potrebbe ulteriormente vedere il valore del proprio brand schizzare verso valutazioni monstre. Alla fine dei conti vendere il club con lo Scudetto e in rosa tanti potenziali campioni che fanno gola a tutta Europa aumenterebbe in maniera importante il prezzo finale. De Laurentiis lo sa, aspetta, gongola, valuta e soprattutto resta al momento impassibile alle sollecitazioni e non parla. I private equity internazionali sarebbero affascinati dallo sviluppo del marchio con una «distribuzione più ampia e attraverso la ricerca di nuove sponsorizzazioni“.

Se De Laurentiis vende il Napoli lo fa per una cifra altissima, sicuramente vicina al miliardo di dollari. Ma di cessione della SSCN si parla oramai da tempo e le voci insistono, con gli arabi che hanno avvicinato più volte il patron azzurro.