Il giornalista georgiano ‘irride’ i media juventini – FOTO

In casa Juve pensano alla grande rimonta sul Napoli, i media juventini parlano di una paura che circola nel mondo azzurro.

La Juventus con le ultime sei vittorie consecutive viene esaltata dai media nazionali e locali, tutti sono convinti che riuscirà a completare la grande rimonta sul Napoli. In tanti dimenticano di sottolineare che le sei vittorie non hanno permesso alla Juve di recuperare nemmeno un solo punto alla formazione di Spalletti, che mantiene dieci lunghezze di vantaggio sui bianconeri.

Addirittura i media juventini scrivono che il giornalista georgiano Kakha Dgeubuadze ha paura della rimonta della Juventus. Stile Juventus ha pubblicato un pezzo con il titolo: “Giornalista georgiano teme rimonta della Juve sul Napoli: “Stanno facendo di tutto per mantenere in gara del squadre del nord“.

Non è mancata la risposta del giornalista che ironizzando sui social ha scritto: “Ho appena visto questo titolo su un sito juventino. Si, temo. Sto tremando di paura“.

Il riferimento è assolutamente ironico, ma di certe gli ultimi episodi arbitrali non lasciano ben sperare per il futuro. Inoltre bisogna capire come andrà a finire la questione del maxi recupero che aumenta la discrezionalità e l’incidenza degli arbitri sulle partite di calcio, un parametro che potrebbe sconvolgere il campionato.