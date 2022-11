Sud Corea-Ghana: Kim parte titolare nonostante il fastidio al polpaccio

Nella partita tra Sud Corea e Ghana Kim Min Jae parte titolare nonostante il fastidio al polpaccio

Kim Min Jae partirà titolare nella sfida tra Corea del Sud e Ghana nonostante il fastidio al polpaccio. Mentre a Napoli molti si stanno preoccupando delle condizioni del difensore, il ct sudcoreano Paulo Jorge Gomes Bento non vuol fare a meno del guerriero della retroguardia e lo schiera al centro della difesa nella sfida in programma alle 14.00 contro il Ghana.

Kim Min Jae si è fatto male nel match di debutto contro l’Uruguay ed al momento non ha ancora smaltito del tutto il problema. Malgrado ciò, il commissario tecnico portoghese è consapevole di quanto l’ex Fenerbahce sia fondamentale per la squadra e punta su di lui per arginare l’attacco ghanese e puntare a conquistare un successo che sarebbe fondamentale per il prosieguo nel percorso Mondiale. Inizialmente Bento lo aveva messo in dubbio ed invece ora ha sciolto ogni perplessità.

FORMAZION UFFICIALI

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seong-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beon, Jung Woo-Young; Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Jeong, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. Allenatore: Paulo Jorge Gomes Bento

GHANA (4-3-3): Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Abdul Samed, Kudus; André Ayew, Inaki Williams, Jordan Ayew. Allenatore: Otto Addo