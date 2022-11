Napoli: infortunio Kim, è allarme possibile stiramento al polpaccio. La situazione

Al Napoli scatta l’allarme Kim, il difensore ha subito un infortunio durante la sfida tra Corea del Sud e Uruguay al Mondiale in Qatar.

Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore è in dubbio per la sfida con il Ghana prevista per oggi. Kim si è infortunato durante la sfida con l’Uruguay in cui c’è stato un problema al polpaccio, zona delicata che può creare diversi problemi se non trattato bene. Si parla addirittura di Mondiale a rischio per il giocatore che ha poche chance di giocare con il Ghana oggi. Anche il commissario tecnico della Corea del Sud Paulo Bento ha spiegato in conferenza stampa che le condizioni del difensore del Napoli non sono ottimali.

Il quotidiano partenopeo riferisce di uno scambio di messaggi tra Kim e Raffaele Canonico, a capo dell’equipe medica del Napoli. Il difensore ha rassicurato i sanitari sul suo stato di salute, ma da tre giorni non si allena con il gruppo.

Infortunio Kim: le condizioni

“Il polpaccio è delicato, uno stiramento chiuderebbe fin d’ora il Mondiale del difensore coreano e preoccuperebbe anche il Napoli, nonostante alla ripresa del campionato manchi più di un mese. L’impressione è che Paulo Bento farà di tutto per schierare Kim Minjae, anche perché contro l’Uruguay la difesa ha retto molto bene, concedendo solo un’occasione su palla inattiva (palo di Godin) e una con un tiro da fuori (palo di Valverde), situazioni in cui viene coinvolta tutta la squadra e non solo il reparto arretrato“.

L’infortunio di Kim è da valutare attentamente anche in ottica Napoli. Il campionato è fermo e Spalletti con i suoi ragazzi partirà per la Turchia, c’è più di un mese di tempo per recuperare. Ma è chiaro che sarebbe preferibile avere il difensore abile e arruolabile per sostenere i normali allenamenti una volta terminato il Mondiale.