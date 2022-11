Iannicelli: “Belgio generazione di magnifici perdenti come il Napoli”

Per Iannicelli il Belgio è una generazione di magnifici perdenti come il Napoli

Peppe Iannicelli etichetta il Belgio come una generazione di magnifici perdenti come il Napoli. Si è espresso così il giornalista ed opinionista della redazione di Canale 21, nonché speaker di Radio Marte, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda sulle frequenze dell’emittente televisiva partenopea. La sua punzecchiatura è per i Diavoli Rossi che rischiano di essere eliminati ai Mondiali del 2022 in Qatar: “Il Belgio, che il ranking mondiale colloca da anni al primo posto, arriva in una manifestazione importante e si scioglie come neve al sole”.

“Stiamo assistendo – ha aggiunto – ad una generazione di magnifici perdenti. Il Napoli ha vissuto con una situazione del genere nel suo recente passato, perché il potenziale che quella squadra aveva negli ultimi quattro o cinque anni, lasciatemelo dire, valeva tranquillamente due scudetti. Poi, però, gli interpreti non hanno saputo conquistare quei titoli che avrebbero potuto vincere. Rispetto ad allora, io vedo una grande differenza con Luciano Spalletti: nel suo Napoli, infatti, si avverte la fame, la ferocia”.