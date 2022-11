Bucchioni: “Maradona non farebbe la differenza oggi, Messi invece incide”

Enzo Bucchioni affema che Diego Armando Maradona non farebbe la differenza oggi perché il calcio è cambiato ed invece Messi incide

“Diego Armando Maradona non farebbe la differenza oggi“: sono queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni che alimentano tantissime polemiche a Napoli e non solo. L’opinionista sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ritiene che Lionel Messi sta incidendo attualmente, a differenza dell’ex Pibe de Oro che adesso avrebbe numerose problematiche a rendersi protagonista con il suo modo di giocare. Tali dichiarazioni vengono espresse in occasione del record eguagliato di Lionel Messi che ha raggiunto Maradona per goal e presenze ai Mondiali

Nel corso dell’intervista concessa all’emittente campana, Bucchioni afferma: “Siete così sicuri che Diego Armando Maradona, oggi, riuscirebbe a fare la differenza come prima? Il calcio è cambiato, i ritmi sono diversi, viaggia tutto ad una velocità superiore…”.

Per Enzo Bucchioni Maradona non avrebbe inciso come invece sta facendo Messi

Alla domanda: “Messi avrebbe inciso come Diego, ai suoi tempi?”, risponde: “Pietro Vierchowod era tra i pochi che riusciva a fermare Maradona, ma sarebbe stato battuto da Messi perché quel tipo di marcatura lì la eludi con la velocità. Maradona, invece, si fermava a fare due o tre dribbling. Una cosa che, se ripetuta oggi, ti farebbe avere delle difficoltà, perché il calcio è cambiato parecchio”.