Iannicelli: “Maradona è stato lasciato morire. Ucciso dall’abbandono e dai falsi amici”

Peppe Iannicelli ritiene che Diego Armando Maradona è stato lasciato morire, è stato ucciso dall’abbandono e dai falsi amici”

Peppe Iannicelli si è soffermato sulla morte di Diego Armando Maradona ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’, trasmissione di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa partenopea in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Diego Armando Maradona ucciso dall’abbandono e dai falsi amici che gravitano attorno a lui per motivi personali? La verità è che non è stato ucciso, ma è stato lasciato morire. Si parla di ‘delitto di abbandono’ e sono d’accordo su questo, ma bisogna usare le parole giuste per indicare la configurazione delle azioni commesse”.

“Io non credo che il Pibe sia stato ucciso con atto deliberato. Però è stato lasciato morire in condizioni indecorose ed incompatibili con il suo stato di salute. L’idea stessa che un paziente che aveva appena subito un’importante operazione come la sua potesse essere lasciato libero di tornare a casa, secondo me, prefigura responsabilità mediche nette. Spero che la giustizia possa fare il suo corso“. Ha concluso il cronista di Canale 21 e Radio Marte che esprime il suo pensiero sulle responsabilità.