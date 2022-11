Maradona, Giordano: “Diego è dei napoletani. Non c’è un giorno che non pensi a lui”

Bruno Giordano confida che Diego Armando Maradona è dei napoletani e non c’è un giorno che non pensi a lui

A due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il Corriere del Mezzogiorno dà spazio allee testimonianze di alcuni suoi ex compagni di squadra. Tra questi Bruno Giordano che dichiara visibilmente commosso: “Diego è dei napoletani, degli argentini ma appartiene al calcio, non c’è un attimo che non si leghi il pallone a Diego per quello che ha lasciato, anche il Mondiale senza di lui non è la stessa cosa. L’ho conosciuto nel 1979, ci legano quarant’anni insieme, non c’è un giorno che non pensi a lui, ne ho parlato la settimana scorsa con la sua famiglia”.

Sui suoi profili social Alessandro Renica ricorda Diego: “La gente vera onestà che fatica, che non è ricca, che ha dignità ti ha capito fino in fondo. Ha capito la tua sensibilità e umanità, la tua onestà e lealtà ed io che ho avuto la fortuna di conoscerti e frequentarti ne sono testimone. Diego, oggi più che mai, visti gli scandali Fifa denunciati da te con coraggio ed in anticipo i tuoi valori riecheggiano ancora con più forza. La tua frase è da scalfire sulle pietra “la pelota non si tocca” capitano sempre il numero uno su tutto“.