Ferlaino: “Maradona? Ho sempre pensato che fosse nato a Napoli. Ero in banca quando…

Corrado Ferlaino confida di aver sempre pensato che fosse nato a Napoli e che era in banca quando arrivò la notizia della morte

Il 25 novembre è ricordato da sempre a Napoli come il giorno in cui è morto Diego Armando Maradona. Nel secondo anniversario della sua triste scomparsa Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha ricordato il Pibe de Oro ai microfoni di Ottochannel. “Mi vengono le lacrime agli occhi a parlare di lui, ad essere buoni va detto che negli ultimi giorni della sua vita non l’hanno aiutato. Due anni fa ero in banca e, quando mi diedero la notizia, fu molto triste. Ha rappresentato il coronamento dei miei sforzi per vedere vincere il mio Napoli“.

Ferlaino ha sempre pensato che Maradona fosse nato a Napoli e poi andato di nascosto in Argentina

“L’amore dei napoletani è il modo più bello per ricordarlo sempre. Ho sempre pensato che Maradona fosse nato a Napoli e che poi, di nascosto, fosse andato in Argentina. Era un napoletano per spirito, per modo di pensare, per quella ribelle a certe regole, riconoscendo solo quelle del campo, tant’è che era squisito e di una sportività enorme”.

“Forse avrei potuto stargli un po’ più vicino, ma penso che sarebbe stato inutile”, ha concluso con amarezza l’ex presidente del Napoli.