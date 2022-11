Gazzetta – Preciado, il sostituto di Di Lorenzo che piace al Napoli

Il Napoli sta seguendo Angelo Preciado esterno di difesa del Genk e dell’Ecuador. Il giocatore impegnato ai Mondiali può essere il sostituto di Di Lorenzo.

Sia chiaro il capitano non si tocca, con Di Lorenzo si parla insistentemente di rinnovo di contratto. Ma per il futuro si pensa anche ad un giocatore che possa far rifiatare Di Lorenzo in alcune partite, visto che per ora Zanoli sembra non dare quella fiducia in un campionato competitivo come quello della Serie A. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, Preciado è uno dei nomi messi nella lista di Cristiano Giuntoli. La scuola è quella del Genk, che sforna sempre talenti importanti, come ad esempio Koulibaly.

Calciomercato Napoli: piace Preciado del Genk

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Angelo Preciado nella prima partita del Mondiale è stato il terzino destro dell’Ecuador che ha battuto il Qatar e nella classifica per occasioni create in campionato è uno dei terzini migliori. Il top è Robertson – garanzia – ma lui non va lontano dal vertice. Ha 24 anni, gioca al Genk da tre stagioni e lotta per un posto da titolare. Gli scout

appassionati di Sudamerica commenterebbero: bravo, ma sarebbe stato da prendere prima, quando faceva onde con l’Independiente del Valle, club ecuadoriano che lo ha lanciato verso il calcio europeo. Secondo gli algoritmi di Driblab sarebbe un’aggiunta perfetta per il Napoli di Spalletti. Inizialmente, diciamo, un’alternativa a Di Lorenzo, in prospettiva un giocatore importante, con grandi margini. E rispetto ai consigli per Milan, Juve e Inter, costerebbe meno“.

Il Napoli per Preciado può investire perché ha 24 anni ed un prezzo del cartellino non troppo alto. Insomma un parametro interessante che rientra pienamente nel target di Aurelio De Laurentiis, sempre pronto ad investire sui giovani talenti. Difficile che invece si investa nell’immediato su Pasquale Mazzocchi, giocatore della Salernitana che ritornerà a marzo dall’infortunio.