Bruscolotti: “Maradona manca a tutti. Per vincere ha avuto bisogno di noi”

Bruscolotti rivela a cuore aperto che Maradona manca a tutti e confida che per vincere ha avuto bisogno dei suoi compagni di squadra

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano ed ex difensore del Napoli scudettato, ha ricordato Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Marte, durante la puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’. Il suo grande amico parla di Maradona nel giorno del suo secondo anniversario dalla morte: “Diego è stato un grandissimo, ma abbiamo vinto pure noi. Non è che abbia vinto solo Diego: serve un gruppo forte, perché da soli abbiamo rischiato la retrocessione”, ha sottolineato l’ex Palo ‘e fierro.

Bruscolotti confida che per vincere Maradona ha avuto bisogno dei suoi compagni di squadra

“Il fuoriclasse serve per alcuni momenti, però per il resto, per vincere, serve l’apporto di tutti. Si vince tutti: Diego ha avuto bisogno di noi come noi di lui. Dicendo questo, non rivelo niente di nuovo. Non svelo nulla”.

Bruscolotti ha poi concluso: “Maradona ci mancherà sempre? Manca sicuramente a tutti… Mi manca tanto, ho avuto un grande rapporto di amicizia con lui. Per me, per certi versi, è come se fosse ancora in giro. Se penso a quello che gli è accaduto, non riesco ancora a capacitarmene”.