Forgione: “Donate la statua di Maradona a Napoli. Perché è ancora ‘parcheggiata’?”

Angelo Forgione invita a donare la statua di Maradona a Napoli e si chiede perché è ancora ‘parcheggiata’

Il 25 novembre di due anni fa venne a mancare Diego Armando Maradona. Tante sono le iniziative per ricordare il calciatore più forte della storia. Lo scrittore Angelo Forgione ha pubblicato un post sull’argentino: “Un anno fa eravamo lì, a tagliare un nastro. La statua di Maradona, “D10S”, donata da Domenico Sepe alla città, fece una prima apparizione pubblica solo per quel triste giorno, poiché necessitava di verifiche di sicurezza dell’aiuola in cui andava installata permanentemente”.

L’appello di Forgione per donare la statua di Diego Armando Maradona alla città di Napoli

“Permessi ottenuti, ma dopo un anno l’opera è ancora “parcheggiata” in bottega. La blocca lì un’inchiesta della magistratura, decisa a vederci chiaro sul procedimento della vecchia amministrazione comunale, che aveva indetto un contest con raccolta fondi per realizzare un monumento al Campione. La cifra raggiunta non risultò sufficiente per un’opera del genere. Contest fallito, dunque, e allora il Comune accettò il dono di Sepe, che la statua al vero Eroe dei due mondi l’aveva già realizzata motu proprio, e a sue spese, immediatamente dopo la sua scomparsa. Quanto tempo ancora bisognerà attendere per vedere definitivamente l’opera all’esterno dello stadio e renderla luogo di pellegrinaggio di tifosi e turisti? Tra qualche mese sarà installata una statua di Paolo Rossi all’esterno dello stadio di Vicenza, realizzata sempre dal maestro Sepe. Lì le cose procedono senza intoppi. Fate presto!”, l’appello lanciato da Forgione su Facebook.