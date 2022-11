De Ketelaere flop anche al Mondiale col Belgio

Arriva ancora un flop per De Ketelaere giocatore del Milan che sta facendo malissimo anche al Mondiale in Qatar col Belgio.

Il Belgio perdere con il Marocco per 2-0 e la prossima partita i fiamminghi dovranno sfidare la Croazia. Una sconfitta meritata quella del Belgio che non è riuscito a costruire molto per tutta la partita, mentre Hakimi e compagni hanno provato a vincere la partita per tutta la gara.

Ma arriva ancora una delusione per De Ketelaere che da stella annunciata del Mondiale viene rilegato sempre in panchina. Anche con il Milan non sta brillando, nonostante i media nazionali e la società cerchino di difenderlo. I 35 milioni di euro spesi da Maldini per strapparlo al Bruges per ora non hanno ripagato. Anche al Milan fa fatica ad inserirsi e non è risultato praticamente mai incisivo in tutta la prima parte di stagione. De Ketelaere fa fatica a trovare spazio anche nel Belgio. Nella sfida con il Marocco è stato inserito solo al 75′, al posto di Batshuayi, ma non è riuscito a compiere mai una giocata degna di nota.