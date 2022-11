Il Mattino – Kvaratskhelia e Osimhen, intermediari a lavoro per la cessione

Cessione Osimhen e Kvaratskhelia secondo quanto riferisce Il Mattino è una possibilità concreta durante il calciomercato estivo.

Il Napoli sta viaggiando a gonfie vele ed ha chiuso la prima parte di stagione al primo posto con otto punti di vantaggio sulla seconda, dieci sulle terze. Gli azzurri di Spalletti si sono qualificati anche con due giornate di anticipo agli Ottavi di finale di Champions League, match in cui sfideranno l’Eintracht Francoforte. Pronta anche la tournée in Turchia per mettere altra benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato, anche se c’è da valutare l’infortunio di Kim al Mondiale.

Eppure le voci di mercato sui giocatori del Napoli non si spengono, come se il club avesse necessità assoluta di vendere, o avesse mostrato la volontà di cedere i suoi top player.

Cessione Osimhen e Kvaratskhelia, le ultime di mercato

Il Mattino sottolinea che “c’è la corsa a chiedere il prezzo di Kvara e Osimhen. Intermediari sono in azione per il nigeriano in vista della prossima esatte dove Victor sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. Nessuno in Serie A può permetterseli“.

Dunque una cessione di Osimhen e Kvaratskhelia potrebbe avvenire solo all’estero, magari in Premier League. Ovviamente si tratterebbe di una cifra stratosferica. Bisogna pensare che De Laurentiis chiedeva oltre 100 milioni per Osimhen anche la corsa estate. Il valore di Kvaratskhelia già in questa prima parte di stagione è quintuplicato. Difficilmente il Napoli lo lascerebbe partire per meno di 100 milioni di euro.

In ogni caso in questo momento, secondo le notizie in possesso dalla nostra redazione, non c’è nessuna volontà da parte del Napoli di vendere Osimhen e Kvaratkshelia, tanto che il patron azzurro non ha voluto ascoltare nessuna offerta. La volontà è quella di remare tutti dalla stessa parte, puntando a vincere il titolo, cercando di andare il più avanti possibile in Champions League.