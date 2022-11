Napoli, Kvaratskhelia è guarito andrà in Turchia. Mercoledì si ritroverà con gli altri a Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia è completamente guarito dalla lombalgia, il georgiano partirà con il Napoli per il mini ritiro in Turchia.

Kvaratskhelia è completamente guarito dalla forte lombalgia che gli aveva impedito di giocare le ultime tre partite di Serie A con il suo Napoli prima della sosta. Il georgiano si aggregherà ai compagni di squadra per il ritiro di Antalya, in Turchia, dove gli azzurri prepareranno il ritorno in campo per il 4 gennaio.

Luciano Spalletti potrà contare subito su Kvaratskhelia. Il ritrovo della squadra è previsto per mercoledì a Castel Volturno, da qui la partenza per la Turchia è prevista per il 3 dicembre. Il ritorno dal ritiro di Antalya è previsto per il 15 dicembre. Due giorni dopo, allo stadio Maradona, si disputerà un’amichevole contro il Villarreal.

Kvaratskhelia sarà a Castel Volturno

Il Napoli inizierà dunque tra due giorni gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center e qui rimarrà fino a sabato. Durante la permanenza in Turchia si giocheranno altre partite amichevoli. Negli ultimi giorni Spalletti è stato particolarmente impegnato a organizzare la trasferta della sua squadra. Il Napoli vuole ricominciare, il 4 gennaio, così come aveva chiuso. E quindi nulla viene lasciato al caso. Sono cinque al momento i nazionali impegnati ai Mondiali in Qatar.