Infortunio Kim: Spalletti è molto preoccupato

Le condizioni di Kim Min-jae sono da monitorare il giocatore è sceso in campo contro il Ghana ma le sue condizioni non sono ottimali.

Quello visto contro il Ghana non è era sicuramente il solito Kim. Il giocatore del Napoli ha subito un infortunio al polpaccio durante la prima gara al Mondiale. Non si è allenato al meglio, ma è sceso comunque in campo nel secondo match per cercare di aiutare i suoi compagni. Eppure era evidente che non fosse nel pieno della forma fisica, dato che mancava di esplosività e velocità, sue qualità molto importanti in fase difensiva.

Secondo quanto fa sapere Repubblica l’infortunio di Kim sta preoccupando molto anche Luciano Spalletti. Le condizioni del giocatore sono da monitorare anche nei prossimi giorni anche se la Corea del Sud ha ancora una partita da giocare ai Mondiali, quella decisiva con il Portogallo. Gli asiatici hanno ancora qualche minima possibilità di passare il turno, ma dovranno battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo e sperare che il Ghana perda con l’Uruguay.