Mario Ferri Falco, invasione in Portogallo-Uruguay. Sfida al Qatar, ecco il suo messaggio

Mario Ferri meglio noto come Falco ha messo a segno una invasione di campo durante Portogallo-Uruguay partita dei Mondiali.

Ci è riuscito ancora una volta: Mario Ferri detto Falco ha invaso il campo durante la sfida tra Portogallo e Uruguay ed ha sfidato anche le severissime norme di sicurezza del Qatar. L’uomo è entrato sul terreno di gioco sul finire della partita, con le telecamere della UEFA che hanno prontamente cambiato inquadratura.

Ma l’invasione di Mario Ferri è stata comunque ripresa e fotografata. Falco è entrato in campo durante Portogallo-Uruguay portando in mano una bandiera arcobaleno, simbolo dei diritti per le comunità LGBTQIA+. Una sfida al Qatar e alla Fifa che hanno impedito ai giocatori di indossare la fascia arcobaleno ai capitano delle squadre di calcio.

Ma Ferri indossava anche una maglia con la scritta “Save Ukraine” e “Respect for iraniano woman”.