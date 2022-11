Marchisio: “Juve, non diamo giudizi affrettati”

Claudio Marchisio commenta alla Rai le dimissioni di tutto il Cda della Juventus, l’ex giocatore invita a non dare giudizi affrettati.

Claudio Marchisio ex giocatore della Juve commenta le dimissioni di Agnelli e di tutto il Cda della società bianconera. Un fulmine a ciel sereno che pare sia dovuto anche all’indagine in corso da parte della Procura di Torino. Marchisio alla Rai ha detto: “Sicuramente è una notizia che nessuno si attendeva, ma in questo momento bisogna mantenere la calma ed il tempo ci dirà come stanno le cose“.

Anche i giornalisti della Rai hanno inviato tutti a non “dare giudizi affrettati sulla vicenda Juventus“. Ovviamente in questo momento nessuno vuole sbilanciarsi sulle dimissioni del CDA della Juventus. Anche perché l’ufficialità è arrivata da pochissimo tempo e non si sa ancora quali siano le reali motivazioni.

Certo la gestione finanziaria del club ha lasciato a desiderare con milioni di euro di debiti accumulati nel corso degli anni.