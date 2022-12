Bazzani: “Osimhen fantastico. Simeone titolare in qualsiasi squadra. Ambrosino che personalità”

Fabio Bazzani ex attaccante ha fatto il punto sui centravanti in forza al Napoli come Osimhen e Simeone, ma anche di Ambrosino ora al Como.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Bazzani ha detto: “Osimhen ‘snobbato’ da Ancelotti? Osimhen può arrivare ai livelli dei calciatori che il mister ha citato, ha tutta la strada davanti per poterlo fare. Senza infortuni, è uno che fa la differenza in Serie A. E’ un attaccante completo, pericoloso ovunque. Raspadori? E’ utile per variare il tema tattico e fare qualsiasi ruolo, anche partendo venti metri più dietro. Simeone? Sarebbe titolare in quasi tutte le squadre del nostro campionato, nel Napoli va in panchina solo per un motivo: perché gioca in un undici straordinario. Lui ci mette fame e voglia, avrà il suo spazio con Spalletti“.

Mentre Ambrosino che ha giocato per la prima volta con il Como, ha detto: “Ieri l’ho visto molto bene Ambrosino in Palermo-Como, è entrato con grande personalità all’esordio in Serie B. Gli do un voto assolutamente positivo, peccato che il suo assist sia stato sprecato dal compagno di squadra. Ha qualità e carattere, lo si vede. Lui è un giocatore che può ritagliarsi uno spazio importante, anche se il Como ha davanti tre giocatori di livello. Longo può contare su di lui e la Serie B può essere già il palcoscenico giusto per Ambrosino“.