De Laurentiis ha deciso: Simeone sarà riscattato dal Verona

Giovanni Simeone sarà riscattato dal Verona, Aurelio De Laurentiis vuole tenere l’attaccante argentino al Napoli anche in futuro.

Il Napoli è pronto a versare altri 12 milioni di euro al Verona per il riscatto di Simeone, acquistato in estate per 3 milioni euro con l’opzione per comprarlo poi a fine stagione. A meno di metà stagione il Napoli ha già deciso di tenersi l’argentino, che ha dimostrato dentro e fuori dal campo di essere un uomo da Napoli. Grande affetto alla maglia, gol pesanti e grandissima professionalità. Nonostante non sia impiegato con grande continuità non fa mai una polemica, anzi si dice sempre pronto a dare il massimo quando viene chiamato in causa. Anche nell’ultima intervista Simeone ha fatto capire di essere pronto a tutto per il Napoli, e questo fa una grandissima differenza.

Riscatto Simeone: De Laurentiis lo tiene al Napoli

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il dado è tratto: il Napoli lo riscatterà dal Verona a fine anno. De Laurentiis non ha creato questa squadra, assieme a Giuntoli, facendo solo valutazioni di ordine tecnico: hanno anche pesato le caratteristiche umane dei singoli calciatori. C’è uno spogliatoio fatto di personalità differenti rispetto a quello dell’anno scorso dove la leadership era nelle mani della vecchia guardia. Ora, tra tanti volti nuovi, c’è quello di Simeone che va verso la conferma per il prossimo campionato, nonostante sia ormai impiegato con il contagocce: questa estate la formula era quella del prestito con riscatto (fissato a 12 milioni). Non ci sarà bisogno di fare altre riflessioni“.