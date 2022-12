Nuovo ruolo per Ndombele, Spalletti lo vuole coinvolgere sempre di più

Luciano Spalletti pensa ad un nuovo ruolo per Tanguy Ndombele, il tecnico azzurro lo sta provando come trequartista.

Il ritiro in Turchia servirà a Spalletti per fare anche qualche esperimento tattico. Contro l’Antalyaspor si è tornati al 4-2-3-1 con Raspadori trequartista dietro Osimhen e con Kvaratskhelia e Politano ai lati. Ma l’allenatore azzurro ha provato anche la difesa a tre. Cosa buona e giusta quella di Spalletti che coglie al balzo l’opportunità di fare esperimenti che sono molto più complicati da fare durante le partite ufficiali.

Spalletti sta pensando anche a Ndombele trequartista, così da coinvolgere sempre di più il giocatore in prestito dal Tottenham. Il francese ha qualità da vendere ma non è ancora esploso del tutto. Ora anche con questo richiamo di preparazione si spera di poter avere il miglior Ndombele in azzurro. Come sottolinea Corriere dello Sport fino ad ora Ndombele ha giocato al posto di Zielinski, ma anche come vice Anguissa o Lobotka, anche perché la sua tecnica e struttura fisica gli permettono di fare più cosa. Il suo ruolo però è più avanzato, una sorta di Zielinski che può giocare pure sulla trequarti quando si passa al modulo 4-2-3-1. Un altro jolly nelle mani di Spalletti che vuole far fruttare al meglio, com’è stato con Elmas.