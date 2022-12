Simeone: “Tutti sperano tutti in un nostro passo falso, ma li faremo stancare”

Giovanni Simeone attaccante del Napoli ha parlato dell’amichevole contro il Antalyaspor e ha lanciato un messaggio alle avversarie degli azzurri.

Il Napoli torna in campo per preparare la seconda parte di stagione, che si aprirà il 4 gennaio, nella sfida di San Siro contro l’Inter. Ecco quindi nella giornata odierna, l’amichevole contro l’Antalyaspor allenata dall’ex centrocampista turco del Real, del Borussia Dortmund e della Nazionale, Nuri Sahin. Nell’Antalyaspor, per la cronaca, gioca anche l’ex attaccante brasiliano del Milan, Luiz Adriano.

Spalletti, eccezion fatta per i cinque reduci del Mondiale, potrà contare su tutti gli uomini che hanno giocato l’ultima a novembre.

Dell’amichevole e degli obiettivi del Napoli ne ha parlato l’attaccante argentino Giovanni Simeone, ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo avuto due settimane di recupero e riposo per i Mondiali che si stanno giocando in Qatar. La testa è sempre stata sul Napoli e sulla voglia di continuare a fare bene con gli azzurri. Saranno tutte partite diverse, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre. Questo è il nostro grande obiettivo”. Ha evidenziato Simeone Jr.

Il Cholito ha poi mandato un chiaro messaggio alle avversarie del Napoli: “Quando uno va bene si cerca sempre di aspettare che poi gli vada male, è una logica che hanno tutti non solo nel calcio“.

“Ma noi cercheremo di fare il contrario di quello che pensano loro. Vogliamo dimostrare che possiamo farcela, vogliamo vincere per stancare la gente di pensare questa cosa su di noi“. Ha concluso Giovanni Simeone.