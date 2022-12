Simeone: “Tutti sperano che ci vada male, ma noi vogliamo vincere”

Giovanni Simeone ha parlato a Sky durante il ritiro in Turchia del Napoli. Gli azzurri sono primi in Serie A ed agli ottavi di Champions League.

Simeone è stato uno dei grandi protagonisti nella prima parte di stagione del Napoli. L’attaccante ha segnato gol decisivi, come ad esempio quello al Milan a San Siro, contribuendo in maniera decisiva al primo posto in classifica. Il Napoli ora sta svolgendo il ritiro in Turchia e si sta preparando per difendere il primo posto in classifica in Serie A, ma anche per andare il più avanti possibile in Champions League.

Durante l’intervista a Sky, Simeone ha detto: “Abbiamo avuto due settimane di riposo per i Mondiali. Ma tutti siamo stati sempre concentrati sul Napoli. Abbiamo tanta voglia di fare bene. Sappiamo che ci sono tante partite, tutte diverse da giocare e noi vogliamo dare il massimo“.

Sulle rivali del Napoli, Simeone ha detto: “Quando una squadra va bene, tutte sperano che poi gli vada male, è una cosa logica che fanno tutti. Ma noi cercheremo di fare il contrario, vogliamo dimostrare che noi possiamo farcela, vincere, per far capire a quelle persone che quel pensiero è inutile“. Il Napoli al rientro alle competizioni ufficiali avrà subito partite toste contro Inter, Juventus e Roma.