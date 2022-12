“Spione, infame, te ne devi andare” insulti a De Sciglio dai tifosi della Juve – FOTO

Mattia De Sciglio è oggetto di insulti da parte di tanti tifosi della Juve, il giocatore è stato tartassato sotto il suo ultimo post su instagram.

Molti sostenitori bianconeri hanno attaccato De Sciglio poiché lo individuano come uno di quei giocatori che ha fornito lo screenshot del messaggio Whatsapp inviato da Chiellini sulla questione stipendi. Secondo quello che emerge dall’indagine della Procura di Torino l’ex capitano bianconero chiedeva a tutti i suoi compagni di squadra di non parlare dell’accordo interno sulle mensilità al tempo del covid, ma di tenere tutto riservato.

Tifosi Juve: insulti a De Sciglio

“Il tutto nasce da un articolo apparso nei giorni scorsi sul sito della Gazzetta dello Sport nel quale proprio De Sciglio e De Ligt (oggi al Bayern Monaco) venivano indicati come coloro che avevano fatto finire nelle mani dei pm gli screenshot nei quali l’ex capitano Giorgio Chiellini informava i compagni di squadra sulle trattative con la società durante il lockdown a causa della pandemia. In quella discussione, l’ex capitano bianconero spiegava loro come il club volesse che la comunicazione all’esterno fosse che i calciatori avrebbero rinunciato a 4 mensilità, quando loro invece sapevano che tre le avrebbero recuperate, con la garanzia di pagare comunque in futuro anche i giocatori che avrebbero lasciato Torino” scrive Sportmediaset.

Gli insulti a De Sciglio da parte dei tifosi della Juve, fanno comprendere il clima di grande tensione che c’è nell’ambiente bianconero. La Juve rischia punti di penalizzazione a livello sportivo, ma c’è chi paventa anche la retrocessione. Insomma una situazione davvero scottante, che verrà ovviamente decisa nelle aule di tribunale, ma che sta interessando molto l’opinione pubblica che chiede pene severe per i bianconeri. Mentre dagli ambienti juventini si continua a cercare di fare distrazione di massa, sottolineando che ci sono anche altre squadre nelle stesse condizioni.