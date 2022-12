Ziliani: “Il vero scandalo della Juve non è Nzouango, ma un altro giocatore”.

Paolo Zialiani torna a parlare della Juve, lo fa con un messaggio sui social in cui scrive di Nzouango e Rovella.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sui social ha scritto: “Oggi tutti scandalizzati: la Juventus acquistò Nzouango dall’Amiens per 1,9 milioni nonostante fosse gratis (era svincolato). Quando però il 29 gennaio 2021 acquistò dal Genoa Rovella, che il 31 si sarebbe svincolato, per 38 milioni, nulla da segnalare. Juve regina del mercato“.

Attualmente Rovella è un giocatore del Monza in prestito dalla Juventus. Il giocatore ha un contratto con i bianconeri fino al 2026. Visto che la Juve ha investito tutti quei soldi per acquistarlo si ci aspettava che potesse avere spazio anche a Torino, invece questo non è accaduto. L’opportunità potrebbe arrivare dal prossimo campionato, quando Rovella potrebbe fare ritorno alla Juve per vestire finalmente con continuità la maglia bianconera e fare la differenza, dall’altro dei 38 milioni di euro spesi per il suo acquisto.